Зеленский с пивом пропал из Instagram – фото исчезло

Теперь эти фото только в архивах СМИ / Коллаж "Сегодня"

Автор неофициальных фотографий президента Украины Владимира Зеленского, сделанных 16 ноября в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, удалила снимки.

Было вот так:

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Зеленский болел за сборную в столичном пабе. Фото: коллаж "Сегодня"

А теперь вместо жизнерадостных фотографий такая надпись:

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Напомним, 16 ноября девушка Лина Дешвар опубликовала в Instagram свои фото с президентом Украины и главой Офиса президента Украины. Поскольку ей никто не запретил снимать, девушка, конечно же, выложила снимки в соцсетях.

Единственное, что могло кого-то смутить – президент Украины был снят девушкой с бокалом пива. Что, конечно же, не нарушает никакие законы.

Снимки с Зеленским

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