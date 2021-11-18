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Зеленский с пивом пропал из Instagram – фото исчезло

Ирина Ковальчук
18 ноября, 20:36
В соцсетях всего сутки провисело фото президента Украины с пивом

Теперь эти фото только в архивах СМИ / Коллаж "Сегодня"

Автор неофициальных фотографий президента Украины Владимира Зеленского, сделанных 16 ноября в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, удалила снимки.

Было вот так:

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Зеленский болел за сборную в столичном пабе. Фото: коллаж "Сегодня"

А теперь вместо жизнерадостных фотографий такая надпись:

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Напомним, 16 ноября девушка Лина Дешвар опубликовала в Instagram свои фото с президентом Украины и главой Офиса президента Украины. Поскольку ей никто не запретил снимать, девушка, конечно же, выложила снимки в соцсетях.

Единственное, что могло кого-то смутить – президент Украины был снят девушкой с бокалом пива. Что, конечно же, не нарушает никакие законы.

Снимки с Зеленским

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  • Когда президент Зеленский отдыхал в январе в Буковеле, он охотно фотографировался с гостями зимнего курорта.
  • Неофициальные фото президента иногда выкладывает и отец Зеленского на своих страницах в соцсетях.
  • Аккаунт Александра Зеленского, судя по всему, не фейковый, поскольку на него подписан даже его сын.