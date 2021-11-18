Зеленский с пивом пропал из Instagram – фото исчезло

Теперь эти фото только в архивах СМИ / Коллаж "Сегодня"
Автор неофициальных фотографий президента Украины Владимира Зеленского, сделанных 16 ноября в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, удалила снимки.
Было вот так:
А теперь вместо жизнерадостных фотографий такая надпись:
Напомним, 16 ноября девушка Лина Дешвар опубликовала в Instagram свои фото с президентом Украины и главой Офиса президента Украины. Поскольку ей никто не запретил снимать, девушка, конечно же, выложила снимки в соцсетях.
Единственное, что могло кого-то смутить – президент Украины был снят девушкой с бокалом пива. Что, конечно же, не нарушает никакие законы.
Снимки с Зеленским
- Когда президент Зеленский отдыхал в январе в Буковеле, он охотно фотографировался с гостями зимнего курорта.
- Неофициальные фото президента иногда выкладывает и отец Зеленского на своих страницах в соцсетях.
- Аккаунт Александра Зеленского, судя по всему, не фейковый, поскольку на него подписан даже его сын.