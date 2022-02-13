Зеленський терміново покликав Байдена в Україну — CNN

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із президентом США Джо Байденом, яка відбулася 13 лютого, запропонував йому якнайшвидше приїхати в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Джерело повідомило, що Зеленський використав недільний дзвінок, щоб запропонувати те, що чиновник назвав "конкретними ідеями щодо зменшення російської загрози Україні". Вони містили нові заклики до Вашингтона надати велику військову підтримку Україні, включаючи надання більш сучасної зброї.

Реклама

За словами чиновника, Зеленський також наголосив на необхідності значного фінансового пакета для України. Український лідер зазначив, що потужна економічна підтримка "покаже Путіну, що Захід підтримує Україну і що вплив путінської ескалації не дасть жодних результатів".

Зеленський попросив Байдена якнайшвидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Офіційні особи США кажуть, що поїздка Байдена в Україну дуже малоймовірна.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку та запросив його відвідати Україну з візитом, йдеться у повідомленні Офісу президента.

Реклама

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, що вирішує стабілізацію ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", — цитує президента пресслужба ОП.

Про що ще говорили

Президенти США та України провели термінову телефонну розмову увечері 13 лютого. Вона тривала близько години.

Джо Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Реклама

"Президент США ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами відповідатимуть швидко та рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Своєю чергою, Володимир Зеленський повідомив, що сторони говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію.

Загроза вторгнення Росії