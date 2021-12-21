Зеленський "поставив дедлайн" НАТО щодо перспектив членства України

Зеленський чітко окреслив позицію щодо НАТО. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від НАТО у 2022 році конкретних часових перспектив членства України в Альянсі. Про це він сказав на конференції керівників зарубіжних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

"Ми прагнемо якнайшвидше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати чітку тимчасову перспективу від НАТО – дуже конкретну. Хочемо її отримати у 2022 році. Для досягнення цього нам потрібна креативність", – сказав він.

За словами президента, Україна не повинна чекати, поки хтось вирішить наші проблеми, а потрібно постійно шукати самим нові механізми та формати для досягнення мети.

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"Потрібно подумати, як ще ми можемо допомогти своїй країні, окрім щоденних закликів щодо збереження санкцій чи вступу до НАТО", – сказав Зеленський.

Глава держави вважає найважливішим аспектом у європейських перспективах України – результат, а не лише процес.

"Результат вимірюється не кількістю заяв про ту чи іншу підтримку нашої держави – ми вдячні… Не кількістю постів у Facebook чи Twitter, а конкретними обсягами підтримки, конкретними проектами та інвестиціями. Конкретика. Менше політики – більше економіки", – наголосив президент.

Україна – НАТО