Зеленський пояснив, навіщо Путін зібрав 100-тисячну армію біля України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ділових кіл – членами Європейської бізнес-асоціації – поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів. Про це повідомляє пресслужба Офіс президента.

За його словами, нині з погляду безпеки немає перешкод, які б заважали бізнесу працювати.

Реклама

"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна робить все можливе, щоб зміцнити свою обороноздатність та зуміти відреагувати на будь-який розвиток подій. Зокрема, проводяться планові навчання, вживається заходів, спрямованих на поліпшення забезпечення військ.

"Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових", – запевнив він.

Чи буде вторгнення в Україну

Захід обурений позицією України

29 січня CNN, посилаючись на джерела в США та Україні, а також Politic, посилаючись на Puck та NatSec Daily, повідомили, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких йдеться, що Росія може готувати повномасштабний напад на Україну.

Іноземні ЗМІ занепокоєні тим, що президент України абсолютно спокійний на тлі можливого вторгнення. Видання CNN вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну. Виявилося що в країні немає паніки, люди живуть звичайним розміреним життям. Ніхто не спустошує полиці магазинів з продуктами і не покидає поспіхом країну.

Реклама