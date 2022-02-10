Зеленский объяснил, зачем Путин собрал 100-тысячную армию возле Украины

Владимир Зеленский раскрыл суть, зачем нагнетается обстановка из-за скопления войск у границ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленской во время встречи с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации – проинформировал присутствующих о безопасности внутри государства и у его границ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.

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"Мы считаем, что скопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы укрепить свою обороноспособность и суметь отреагировать на любое развитие событий. В частности, проводятся плановые учения, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войск.

"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных", – заверил он.

Будет ли вторжение в Украину

Запад возмущен позицией Украины

29 января CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщили, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину.

Иностранные СМИ встревожены тем, что президент Украины абсолютно спокоен на фоне возможного вторжения. Издание CNN решило поинтересоваться у украинцев, как они относятся к ситуации, когда возможно вторжение россиян в Украину. Оказалось, что в стране нет паники, люди живут обычной размеренной жизнью, никто не опустошает полки магазинов с продуктами и не покидает спешно страну.

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