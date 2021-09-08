Зеленський виправив безглузду помилку в рішенні РНБО про санкції

Зеленський видав два нових укази щодо снкцій / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський своїми указами вніс зміни до рішення РНБО про введення персональних санкцій – в "чорний список" потрапили пособниця окупантів з Криму і російський кадровий військовослужбовець. Про це повідомляє ОПУ.

Санкції проти кадрового офіцера РФ

Так, кадровий військовослужбовець Збройних сил РФ Іван Кузнецов повторно внесений до списку санкцій, оскільки в попередньому рішенні РНБО від 18 червня не було вказано, що він є громадянином Росії. Цей момент виправлений в новому указі Зеленського.

Зазначається, що з березня по листопад 2015 року він був радником командира батальйону 2-го МСБ

7-ої ОМСБр, має звання підполковника. Брав участь у бойових діях на території Сирії.

Замість пособниці окупантів в Криму під санкціями була киянка

У тому ж рішенні РНБО до списку санкцій була внесена Калініна Ольга Миколаївна. Ось тільки замість пособниці окупантів під цим ім'ям вказали зовсім інші паспортні дані, дату народження. У ЗМІ пишуть, що виявляється ще з 2018 року під санкції потрапила киянка, працівниця Київського національного університету імені Шевченка Ольга Калініна. Її банківські рахунки двічі блокувалися через повний збіг з ім'ям кримчанки.

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Своїм указом Зеленський виправив ситуацію і до санкційного списку внесли уточнені дані: Ольгою Калініною виявилася кримчанка, яка причетна до організації незаконних російських виборів на півострові.

РНБО – зброя Зеленського

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, 21 серпня Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія і їх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.

Також на нещодавньому засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів в Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.