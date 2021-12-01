Зеленський ініціює подвійне громадянство для українців

Зеленський у Раді зробив важливу заяву для українців за кордоном. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив про внесення до Верховної Ради законопроєкту про подвійне громадянство, який призначений насамперед для українців за кордоном. Про це він сказав, звертаючись із щорічним посланням до Верховної Ради.

За його словами, українці за кордоном мають почуватися громадянами своєї батьківщини.

"Важливою складовою нашої міжнародної політики є підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, які живуть у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства – рівними українцями", – сказав Зеленський.

Подвійне громадянство