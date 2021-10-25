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Подвійне громадянство в Україні: в РНБО розповіли про перспективи

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 жовтня, 13:37
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Парламентарії розробили кілька законопроектів про подвійне громадянство
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є конституційна норма щодо механізму подвійного громадянства , І її повинен вирішувати законодавець. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю РБК-Україна .

"Зараз в парламенті є кілька законопроектів, які стосуються цих процесів, тому тут більше залежить від законодавця", – заявив Данилов.

Також політик нагадав, що в Канаді, США, Казахстані знаходиться багато українців з патріотичною позицією, і тому вони повинні мати можливість отримати українське громадянство.

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Однак Данилов висловив сумнів, чи можуть особи, які мають подвійне громадянство, отримати допуск до державної служби.

"Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства", – додав Данілов.

Відзначимо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що він виступає за подвійне громадянство, при цьому підхід до кожної країни повинен бути окремим.

Це не перший крок президента по боротьбі з подвійним або множинним громадянством держслужбовців. Одним з таких кроків Зеленський зробив 4 березня. тоді президент ввів в дію інше рішення РНБО по цій темі – "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".

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Хто з українців отримав громадянство іншої країни

Нагадаємо, народні депутати від різних політичних сил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України в разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації.

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