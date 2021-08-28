Зеленський і Байден все ж зустрінуться – Білий дім офіційно підтвердив дату

Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"
Прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 31 серпня, як і було заплановано. Раніше Мережею ходили чутки, що переговори можуть скасувати.
Про це йдеться в заяві пресслужби Білого дому.
За словами Псакі голови держав обговорять співпрацю у сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проєкт "Північний потік – 2".
"Візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", – додала Дженніфер Псакі.
Також Білий дім має намір підтримати Зеленського в боротьбі з корупціонерами і реалізації реформ, заснованих на демократичних цінностях.
Зеленський у США
- Візит Володимира Зеленського у США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому.
- До цього президенти Зеленський і Байден ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону.
- Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом в 2019 році.
- Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїхав.
- Особливо потрібною зустріч Зеленського і Байдена стала після нещодавньої угоди США і Німеччини по "Північному потоку – 2", від якої не в захваті в Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.
Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.