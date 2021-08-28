Зеленський і Байден все ж зустрінуться – Білий дім офіційно підтвердив дату

Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"

Прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 31 серпня, як і було заплановано. Раніше Мережею ходили чутки, що переговори можуть скасувати.

Про це йдеться в заяві пресслужби Білого дому.

За словами Псакі голови держав обговорять співпрацю у сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проєкт "Північний потік – 2".

"Візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", – додала Дженніфер Псакі.

Також Білий дім має намір підтримати Зеленського в боротьбі з корупціонерами і реалізації реформ, заснованих на демократичних цінностях.

Зеленський у США

Візит Володимира Зеленського у США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому.

До цього президенти Зеленський і Байден ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону.

Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом в 2019 році.

Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїхав.

Особливо потрібною зустріч Зеленського і Байдена стала після нещодавньої угоди США і Німеччини по "Північному потоку – 2", від якої не в захваті в Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.