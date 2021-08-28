Зеленский и Байден все же встретятся – Белый дом официально подтвердил дату

Зеленский и Байден готовятся к переговорам. Коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 31 августа, как и было запланировано. Ранее в Сети ходили слухи, что переговоры могут отменить.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

По словам Псаки главы государств обсудят сотрудничество в сфере энергетической безопасности, что, очевидно, означает дискуссию о российском проекте "Северный поток – 2".

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – добавила Псаки.

Также Белый дом намерен поддержать Зеленского в борьбе с коррупционерами и реализации реформ, основанных на демократических ценностях.

Зеленский в США

Визит Владимира Зеленского в США начнется 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома.

До этого президенты Зеленский и Байден еще не встречались лично, а лишь говорили по телефону.

Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.

Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приехал.

Особенно нужной встреча Зеленского и Байдена стала после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, который планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.