Встреча Зеленского и Байдена перенесена: новая дата переговоров

Изначально планировалось, что переговоры президентов США и Украины пройдут 30 августа, но планы неожиданно поменялись

Зеленский и Байден готовятся к переговорам. Коллаж "Сегодня"

Визиту президента Владимира Зеленского в США не угрожают события в Афганистане и его переговоры с американским лидером Джо Байденом пройдут 31 августа в расширенном формате и с глазу на глаз. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, на данный момент ситуация с Афганистаном никак не повлияет на визит украинского лидера в Вашингтон.

"Все идет по плану. Глава украинского государства начнет визит в США 30 августа. Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в США, не посещал другое побережье США", – сказал Кулеба.

Также министр отметил, что встрече Байдена и Зеленского перенесли: якобы изначально она планировалась на 30-е, а теперь состоится 31-го.

"В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Зеленского и Байдена состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день из-за того, что формат встречи президентов был расширенным и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз". Все в силе", – подчеркнул глава МИД Украины.

Зеленский США

Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. До этого президенты еще не встречались лично, а лишь говорили по телефону. Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.

Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приедет – вместо него отправят в Украину министра транспорта.

Особенно нужной эта встреча стала после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Тем временем в Конгрессе США просили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября и не смогут встретиться с президентом Украины.

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Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, который планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.