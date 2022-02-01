Зеленський назвав головну тему розмови з Джонсоном

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента Володимира Зеленського у підтримці України проти російської агресії. Загрозі нападу РФ було присвячено перший блок питань зустрічі.

Про це Зеленський повідомив на брифінгу після переговорів з Джонсоном.

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"Ваш перший візит в Україну в цьому статусі відбувається у непрості часи історичних викликів для нашої держави, Об'єднаного Королівства, Європи, всього світу. Не дивно, що саме їм було присвячено перший, ключовий блок наших переговорів", – сказав він.

За словами Зеленського, Джонсон запевнив його "у повній підтримці суверенітету, територіальної цілісності України, готовності до подальшої взаємодії, серед іншого і в межах "Кримської платформи".

Джонсон прибув до Києва обговорити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським можливу воєнну агресію Росії проти України Крім того, Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

Візит також пов'язаний з новим альянсом України з Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.