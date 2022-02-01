Зеленский назвал главную тему разговора с Джонсоном

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Владимира Зеленского в поддержке Украины против российской агрессии. Угрозе нападения РФ был посвящен первый блок встречи.
Об этом Зеленский соообщил на брифинге после переговоров с Джонсоном.
"Ваш первый визит в Украину в этом статусе происходит в непростые времена исторических вызовов для нашего государства, Объединенного королевства, Европы, всего мира. Не удивительно, что именно им был посвящен первый ключевой блок наших переговоров", – сказал он.
По словам Зеленского, Джонсон заверил его "в полной поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины, готовности к дальнейшему взаимодействию, в том числе и в рамках Крымской платформы".
Джонсон прибыл в Киев обсудить помощь Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.
Визит также связан с новым алльянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.