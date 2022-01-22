Захід сам виростив Путіна: реакція на скандальну заяву голови ВМС Німеччини про Крим

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Скандальна заява головнокомандувача Військово-морських сил Німеччини віцеадмірала Кая-Ахіма Шенбаха про те, що Крим не повернеться до України, прокоментували експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями", – заявив віцеадмірал на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

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Гра з терористом

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що такими заявами Німеччина намагається зіграти у "хорошого поліцейського" з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Мені це нагадує гру в "поганого" та "хорошого" поліцейського з терористом. Терорист взяв заручника і кричить: "Давайте зі мною вести переговори! Я вимагаю, щоб мене слухалися й поважали!" Ну ок, кажуть, давай, будемо з тобою говорити. Сідають з ним за переговори. Один грає у доброго поліцейського, другий у поганого. Поганий каже: ок, я дам тобі письмову відповідь, та одночасно постачає високотехнологічну зброю Україні, дає можливість заручникам захиститися. І дивиться, як реагуватиме цей терорист. Німеччина в цей час грає роль доброго поліцейського, який заспокоює, каже, давай, ми тебе шануватимемо. Як пропонував командувач ВМС Німеччини: давайте поважати Путіна, нам хіба, шкода, це не варте жодної копійки, не дамо Україні гаубиці, вони їй і так дістануться. Так це виглядає", – сказав він.

"Цирк з обіцянками"

Водночас, політолог Володимир Цибулько висловив думку, що Німеччина все ж таки схильна підтримувати Путіна, оскільки її економіка досить сильно залежить від Росії.

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"У Німеччині великий прошарок політиків, які вважають, що Німеччина та Франція мають формувати з Росією континентальну політику, від французького Бреста до Владивостока тощо. Командувач ВМС говорить у межах штабної концепції, тобто ми бачимо, що жодного разу Німеччина не підтримала Україну постачанням зброї. За всю історію нам поставили комплект госпіталя, і цей весь цирк з обіцянками інвестувати у будівництво водневих технологій – це все казки для бідних. Очевидно, що німецький бізнес дуже залежить від російської сировини, за втрати сировини німецька економіка не зможе постачати продукцію, лише технології, що звужує економічний маневр Німеччини", – сказав він.

На його думку, саме політика країн Європи дозволила Володимиру Путіну остаточно повірити, що він може робити будь-що.

"До речі, Путіна якраз виростили німецькі та французькі політики до такого рівня "озверину". "Путін ферштейн" — це виключно німецьке поняття. Це постійне бажання співчувати Росії за великі втрати у Другій світовій – то Україна має ще більші втрати, де справедливість? Усі компенсації, які свого часу виплачувались, зокрема Україні, Росія викрала", – обурився він.

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Потрібно говорити жорсткіше

Ексглава МЗС України Костянтин Грищенко вважає, що слова віцеадмірала приблизно відображають те, що думають, але не говорять уголос багато німецьких політиків. За його словами, українським дипломатам потрібно докласти більших зусиль, щоб зрушити цю позицію Німеччини.

"У мене таке враження, що, можливо, керівник ВМС Німеччини готується до виходу на пенсію, і перед цим може собі дозволити заявляти те, що заявляє. Загалом це йде у руслі того, що думають у Берліні, проте не висловлюють публічно. Зазвичай, після цього використовуються досить серйозні виховні заходи щодо військових. В принципі, це не їхня справа – розповідати, що остаточно, що неостаточно. Але серйозна проблема в тому, що в Берліні так думає не тільки він. Реакція Кулеби абсолютно адекватна. Є можливість більш жорстко говорити в Берліні вустами нашого посла, він саме це і робить, і це потрібно робити. Позиція Німеччини неприйнятна, та щоб її зрушити, потрібно постійно говорити: зачекайте, де ви, з нами чи не з нами, ви на боці міжнародного права чи на боці економічних вигод торгівлі з Росією. Потрібна ясність, вона призводить до того, що може стати соромно", – сказав він.

Депутати пишуть листа до Бундестагу

У Раді готують звернення до депутатів німецького парламенту через заяву глави ВМС, повідомила нардеп з фракції "Європейська солідарність" Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

"Дуже негативно ставимося, і ми вже розпочали роботу над листом, думаю, на понеділок він буде готовий та узгоджений з усіма нашими колегами з двох комітетів. Ми звернемося до всіх депутатів Бундестагу про те, що такі заяви їхнього військового керівництва неприпустимі і що ворога не зупиняють, заграючи з ним", – сказала вона.

Реакція України

У відповідь на слова Кая-Ахіма Шенбаха МЗС України заявило про неприйнятність подібних висловлювань. "Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які піднімають суверенітет та територіальну цілісність України та підривають зусилля щодо деескалації ситуації в Європі", – йдеться у заяві міністерства.

До того ж, до МЗС було викликано посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен. У міністерстві наголосили на категоричній неприйнятності висловлювань Шенбаха про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України і що вона не може відповідати критеріям членства в НАТО. Послу висловлено глибоке розчарування щодо позиції уряду Німеччини щодо ненадання Україні оборонної зброї, повідомляє пресслужба МЗС.

Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що нещодавні заяви Німеччини про неможливість передачі Україні оборонної зброї, безперспективності повернення Криму, коливання щодо відключення РФ від SWIFT не відповідають рівню наших відносин та поточній ситуації безпеки.

Німеччина відхрестилася від скандальної заяви

В оборонному відомстві ФРН назвали висловлювання Шенбаха "не відповідними позиціям федерального міністерства оборони". Коментар МО Німеччини опублікувало німецьке видання Bild. Командувач німецьким ВМС тепер має виступити зі звітом перед генеральним інспектором ВС Німеччини Еберхардом Цорном щодо своїх скандальних заяв, пише видання.

Сам командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах також заявив, що його заяви про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави.

"Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", – написав Шенбах у Twitter.