Запад сам вырастил Путина: реакция на скандальное заявление главы ВМС Германии о Крыме

Глава ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах сделал скандальное заявление. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Скандальное заявление главнокомандующего Военно-морскими силами Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в Украину, прокомментировали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", — заявил вице-адмирал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

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Игра с террористом

Военный эксперт Михаил Притула считает, что такими заявлениями Германия старается сыграть в "хорошего полицейского" с президентом России Владимиром Путиным.

"Мне это напоминает игру в "плохого" и "хорошего" полицейского с террористом. Террорист взял заложника и кричит: "Давайте будем со мной вести переговоры! Я требую, чтобы меня слушались и уважали!" Ну ок, говорят, давай, будем с тобой говорить. Садятся с ним за переговоры. Один играет в хорошего полицейского, второй в плохого. Плохой говорит: ок, я дам тебе письменный ответ, но одновременно поставляет высокотехнологичное оружие Украине, дает возможность заложникам защититься. И смотрит, как будет реагировать этот террорист. Германия в это время играет роль хорошего полицейского, который успокаивает, говорит, давай, мы тебе окажем уважение. Как предлагал командующий ВМС Германии: давайте уважать Путина, нам что, жалко, это не стоит ни копейки, не дадим Украине гаубицы, они ей и так достанутся. Так это выглядит", — сказал он.

"Цирк с обещаниями"

В свою очередь, политолог Владимир Цибулько высказал мнение, что Германия все же склонна поддерживать Путина, так как ее экономика довольно сильно зависит от России.

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"В Германии большая прослойка политиков, которые считают, что Германия и Франция должны формировать с Россией континентальную политику, от французского Бреста до Владивостока и тому подобное. Командующий ВМС говорит в рамках штабной концепции, то есть мы видим, что ни разу Германия не поддержала Украину поставками оружия. За всю историю нам поставили комплект госпиталя, и этот весь цирк с обещаниями инвестировать в строительство водородных технологий – это все сказки для бедных. Очевидно, что немецкий бизнес очень зависим от российского сырья, при потере сырья немецкая экономика не сможет поставлять продукцию, только технологии, что сужает экономический маневр Германии", — сказал он.

По его мнению, именно политика стран Европы позволила Владимиру Путину окончательно поверить, что он может делать что угодно.

"Кстати, Путина как раз вырастили немецкие и французские политики до такого уровня "озверина". "Путин ферштейн" — это исключительно немецкое понятие. Это постоянное желание сочувствовать России за большие потери во Второй мировой – так у Украины еще большие потери, где справедливость? Все компенсации, которые в свое время выплачивались в том числе Украине, Россия выкрала", — возмутился он.

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Нужно говорить более жестко

Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко считает, что слова вице-адмирала примерно отражают то, что думают, но не говорят вслух многие немецкие политики. По его словам, украинским дипломатам нужно приложить больше усилий, чтобы сдвинуть эту позицию Германии.

"У меня такое впечатление, что, возможно, руководитель ВМС Германии готовится к выходу на пенсию, и перед этим может себе позволить заявлять то, что заявляет. В целом это идет в русле того, что думают в Берлине, но не высказывают публично. Как правило, после такого используются достаточно серьезные воспитательные меры в отношении военных. В принципе, это не их дело – рассказывать, что окончательно, что неокончательно. Но серьезная проблема в том, что в Берлине так думает не только он один. Реакция Кулебы абсолютно адекватная. Есть возможность более жестко говорить в Берлине устами нашего посла, он это и делает, и это нужно делать. Позиция Германии неприемлема, но чтобы ее сдвинуть, нужно постоянно говорить: подождите, вы где, с нами или не с нами, вы на стороне международного права или на стороне экономических выгод торговли с Россией. Нужна ясность, она приводит к тому, что может стать стыдно", — сказал он.

Депутаты пишут письмо в Бундестаг

В Раде готовят обращение к депутатам немецкого парламента из-за заявления главы ВМС, сообщила нардеп из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Очень негативно относимся, и мы уже начали работу над письмом, думаю, на понедельник оно будет готово и согласовано со всеми нашими коллегами из двух комитетов. Мы обратимся ко всем депутатам Бундестага о том, что такие заявления их военного руководства недопустимы и что врага не останавливают, заигрывая с ним", — сказала она.

Реакция Украины

В ответ на слова Кая-Ахима Шенбаха МИД Украины заявил о неприемлемости подобных высказываний. "Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые поднимают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе", — говорится в заявлении министерства.

Кроме того, в МИД была вызвана посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. В министерстве отметили категорическую неприемлемость высказываний Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что она не может отвечать критериям членства в НАТО. Послу выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия, сообщает пресс-служба МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности.

Германия открестилась от скандального заявления

В оборонном ведомстве ФРГ назвали высказывания Шенбаха "никоим образом не соответствующими позициям федерального министерства обороны". Комментарий МО Германии опубликовало немецкое издание Bild. Командующий немецким ВМС теперь должен выступить с отчетом перед генеральным инспектором ВС Германии Эберхардом Цорном по поводу своих скандальных заявлений, пишет издание.

Сам командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах также заявил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", — написал Шенбах в Twitter.