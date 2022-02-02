Зайнявся "самоочищенням" фракції: Кузьміних іде від "слуг"

Народний депутат Сергій Кузьміних / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Про це в Telegram-каналі написала речник політичної сили Юлія Палійчук.

За її словами, листа про події з його участю та проханням про виключення він направив голові партії Олені Шуляк та голові фракції Давиду Арахамії.

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Також вона зауважила, що нардеп просить виключити його на певний період.

"Народний депутат просить виключити його з-поміж членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку", – розповіла Палійчук.

Вона наголосила, що заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно.

Говорячи про партійну приналежність, вона нагадала, що Кузьміних позапартійний і не вступав до партії "Слуга народу".

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Суть скандалу

28 січня народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн. За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

НАБУ звернулося до генпрокурора для підписання підозри нардепу.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".

Що відомо про нардепа

Сергій Кузьміних народився у Житомирі у 1983 році.

Навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за спеціальністю "інженер-системотехнік". Пізніше став підприємцем та головою "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".

З 2019 року – народний депутат у Верховній Раді ІХ скликання. Кузьміних є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у парламенті.

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Крім того, він є братом відомого українського військового, одного з "кіборгів" підполковника Олега Кузьміних, який командував підрозділом "кіборгів" і 20 січня 2015 року потрапив у полон до проросійських бойовиків.