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Занялся "самоочищением" фракции: Кузьминых уходит от "слуг"

Наталья Магдык
2 февраля, 15:18
Такое решение нардеп принял после скандала со взяткой

Народный депутат Сергей Кузьминых / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп Сергей Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Об этом в Telegram-канале написала спикер политической силы Юлия Палийчук.

По ее словам, письмо о событиях с его участием и просьбой об исключении он направил главе партии Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии.

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Также она отметила, что нардеп просит исключить его на определенный период.

"Народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке", – рассказала Палийчук.

Она отметила, что заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции. О результатах будет сообщено официально.

Говоря о партийной принадлежности, она напомнила, что Кузьминых внепартийный и не вступал в партию "Слуга народа".

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Суть скандала

Что известно о нардепе

Сергей Кузьминых родился в Житомире в 1983 году.

Учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности "инженер-системотехник". Позже стал предпринимателем и председателем "Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых".

С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в парламенте.

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Кроме того, он брат известного украинского военного, одного из "киборгов" подполковника Олега Кузьминых, который командовал подразделением "киборгов" и 20 января 2015 года попал в плен к пророссийским боевикам.