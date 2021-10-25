Чи замінять в ТКГ Кравчука? Є відповідь

Леонід Кравчук / Фото: Getty Images

Член української делегації у Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш розповів, чи планують шукати заміну в ТКГ Леоніду Кравчуку, який все ще проходить реабілітацію після операції на серці.

В ефірі телеканалу Україна 24 він сказав, що поки такий варіант не розглядається.

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"Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогоднішній день його замінює Олексій Резніков (віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – ред.). Якщо не може Резніков – у нас є ще один заступник голови делегації Олександр Мережко (нардеп, віце-президент ПАРЄ – ред.). Вони все досить ефективні, тому на сьогоднішній день питання кадрів не стоїть", – зазначив Гармаш.

Проблеми із серцем у Кравчука