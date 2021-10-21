Реабілітація Кравчука у Німеччині – Арестович повідомив хороші новини

Перший президент України вже майже чотири місяці в лікарні і, схоже, справи пішли краще

Кравчук йде на поправку. Колаж "Сьогодні"

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук цілком успішно проходить реабілітацію. Після операції на серці у нього були ускладнення. До кінця року в Україні його можуть ще не побачити.

Про це розповів в ефірі телеканалу НАШ спікер українського боку в ТКГ Олексій Арестович.

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Він зазначив, що родичі і близькі першого президента України просили не коментувати питання його здоров'я.

"Але, оскільки є суспільний інтерес... Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Рідні і близькі говорять, що вона досить успішна. Чи побачимо ми його до кінця року – невідомо. Але вже добре те, що в його віці, скажімо так, це (реабілітація) проходить вдало. Перед операцією він сказав, я з ним спілкувався, що відсоток на успіх не такий великий – 86 років людині, операція на серці... Але тим не менше, все вдало, я думаю, що він одужає" , – сказав Арестович.

Проблеми з серцем у Кравчука

Операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Після стало відомо, що вона нібито пройшла за планом, без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті й почувається добре.

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На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов з коми. Він частково прийшов у свідомість і навіть став впізнавати свого онука, але говорити не міг.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи замінять Кравчука в ТКГ через проблеми із серцем.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповідав, хто буде замінювати Кравчука в ТКГ, поки він лікується.