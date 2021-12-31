Чи закінчиться війна на Донбасі: Лавров дав відповідь

Війну на Донбасі не вийде швидко завершити, Лавров розповів у чому причина / Фото: Колаж: Сьогодні

Врегулювання ситуації на Донбасі далеке від завершення. Про це в інтерв'ю РІА Новини заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Війна, що триває в Україні вже восьмий рік, далека від завершення. Влада країни не збирається робити кроки з врегулювання конфлікту в Донбасі на безальтернативній основі мінського "Комплексу заходів", – сказав Лавров.

За його словами, мілітаристські устремління Києва підтримують США та НАТО.

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"На жаль, ми бачимо, що мілітаристські устремління Києва підтримують США та інші країни НАТО, які постачають в Україну зброю і направляють туди своїх військових фахівців", – додав міністр.

Ситуація

За версією секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, Путін зараз працює над тим, щоб розділити Україну щонайменше на три частини.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу

29 грудня мало пройти засідання ТКГ з Донбасу, проте воно не відбулося. Як зазначив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш, російська сторона вважала проведення позачергового засідання "недоцільним". Наступне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) відбудеться 26 січня 2022 року.

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На фронті ситуація продовжує залишатись напруженою, ворог ні на день не припиняє обстрілу. Так, наприклад, лише за вчорашній день було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поранений український військовий .