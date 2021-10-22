Замовників вже шукають. У Зеленського назвали "жалюгідною" спробу нападу на Жовкву

Никифоров прокоментував напад на будинок Жовкви (в кружечку). Колаж "Сьогодні"

Підпал будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви це жалюгідна спроба залякати Банкову чи самого чиновника. Таке неприпустимо в цивілізованій країні.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає телеканал Дом.

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"Сьогодні вночі, дійсно, вчинили напад на будинок Ігоря Жовкви. На щастя, ні він, ні хто-небудь інший не постраждав", – сказав він.

Никифоров відзначив професійність і оперативність правоохоронців, які вже затримали чоловіка.

В ОПУ сподіваються на швидке встановлення замовників і можливих мотивів нападу, а також притягнення всіх винних до відповідальності.

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"Сам Ігор Жовква вже дав свідчення слідчим. Зараз він на робочому місці. За його словами, така спроба залякати його або Офіс президента є жалюгідною і подібний прояв ненависті неприпустимий в цивілізованій країні", – підкреслив спікер Банковій.

Новий сигнал ОПУ?