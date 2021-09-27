Захарову розлютила відповідь Києва щодо договору між Угорщиною та "Газпромом"

Захарова швидко накидала пост на офіційну заяву МЗС України / Колаж "Сьогодні"

Як "заздрість до сусідів" розцінила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова реакцію МЗС України на укладення Угорщиною довгострокового контракту з "Газпромом", за яким газ у цю європейську країну буде постачатися в обхід України.

"Коли наступного разу наші західні партнери будуть відзначати "дні жертв тоталітаризму", киваючи в бік пострадянського простору, нехай згадають, що живильним середовищем для його становлення є доноси на сусідів з приводу заздрості", – написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

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Навколо угорського контракту

У понеділок, 27 вересня, Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з "Газпромом".

Згідно з наявною інформацією, новий документ розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу на рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його продовження на суходолі) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

МЗС України випустило заяву, в якій висловило здивування і розчарування таким рішенням Будапешта.

Київ має намір звернутися в Європейську комісію, щоб отримати оцінку нової угоди, зважаючи на законодавство ЄС в галузі енергетики.

Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в Facebook зазначив, що після укладення нового газового контракту РФ може постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи і що через цей контракт транзит по території України може скоротитися або зупинитися повністю.