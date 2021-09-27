Захарову взбесил ответ Киева относительно договора между Венгрией и "Газпромом"

Захарова быстро набросала пост на официальное заявление МИД Украины / Коллаж "Сегодня"

"Завистью к соседям" расценила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова реакцию МИД Украины на заключение Венгрией долгосрочного контракта с "Газпромом", по которому газ в эту европейскую страну будет поставляться в обход Украины.

"Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", – написала Захарова на своем Telegram-канале.

Реклама

Вокруг венгерского контракта

В понедельник, 27 сентября, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом".

Согласно имеющейся информации, новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

МИД Украины выпустил заявление, в котором выразил удивление и разочарование таким решением Будапешта.

Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить оценку новому соглашению с учетом законодательства ЕС в области энергетики.

Гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook, что после заключения нового газового контракта РФ может поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы и что из-за этого контракта транзит по территории Украины может сократиться или остановиться полностью.