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Януковича під арешт. Суд обрав йому запобіжний захід

Ірина Ковальчук
7 жовтня, 15:28
НАБУ продовжує розслідування за фактом захоплення земель під фамільну резиденцію Віктора Януковича в Межигір'ї

Колись тут жив Віктор Янукович. Наразі невідомо, в яких хоромах він переховується/Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який переховується зараз в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією "Межигір'я".

Про це стало відомо з рішення судді, яке було сьогодні оголошено.

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"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича. – Ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного заходу", – оголосила суддя.

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Як розвивалися події

  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" і його сина.
  • Януковичі підозрюються в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.
  • Це рішення ВАКС дасть змогу завершити досудове розслідування стосовно підозрюваних, які переховуються на території держави-агресора Росії.
  • Раніше НАБУ і САП звернулися до ВАКС із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича і його сина Олександра, які "є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем".

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