Януковича під арешт. Суд обрав йому запобіжний захід

Колись тут жив Віктор Янукович. Наразі невідомо, в яких хоромах він переховується/Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який переховується зараз в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією "Межигір'я".

Про це стало відомо з рішення судді, яке було сьогодні оголошено.

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"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича. – Ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного заходу", – оголосила суддя.

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Як розвивалися події