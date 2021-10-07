Януковича под арест. Суд избрал ему меру пресечения

Когда-то здесь жил Виктор Янукович. Теперь неизвестно, в каких хоромах он скрывается / Коллаж "Сегодня"
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".
Об этом стало известно из решения судьи, которое было сегодня оглашено.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович, – ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", – объявила судья.
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Как развивались события
- 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
- Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом превышает 500 млн грн.
- Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
- Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".