Яценюк: В Україні відчутний тренд популізму та необільшовизму – потрібна вакцинація

Фото: пресслужба Київського Безпекового Форуму

Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк заявив, що у всьому світі зараз відчутний тренд популізму, і Україна не виняток.

Про це він сказав у ході молодіжної зустрічі КБФ "Захід-Схід, Північ-Південь" у Львові.

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Протидіяти цьому, за його словами, може розбудова інститутів: "Інститут – це баланс влад. Баланс влад – це неможливість маніпуляції. А сьогодні проходить маніпуляція у багатьох сферах".

Фото: пресслужба Київського Безпекового Форуму

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За його словами, влада повинна базуватися на знанні, професійності, досвіді, інститутах, ідеології та переконаннях. Вона не може базуватися на соціальних опитуваннях.

Фото: пресслужба Київського Безпекового Форуму

"Україні потрібна вакцинація від популізму і необільшовизму", – наголосив Яценюк.

Фото: пресслужба Київського Безпекового Форуму

Рейтинги популярності, за його словами, не важливі, адже дуже швидко змінюються і швидко падають: "Рейтингом популярності в історію не увійдеш. В історію увійдеш, тільки коли перед собою ставиш історичні цілі і їх досягаєш".

Фото: пресслужба Київського Безпекового Форуму

Він закликав молодих лідерів не боятися бути в меншості: "Ідіть проти течії. Відстоюйте свою позицію. Станьте лідерами меншості, які перетворять її на правильну й сильну більшість".

Раніше ми повідомляли, що громадян потрібно з дитинства привчати відмовитися від думки, що нібито є прості, "чорно-білі" відповіді на складні питання.

Нагадаємо, що у Львові проходить молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь". У зустрічі беруть понад 100 молодих професіоналів і активістів з різних регіонів України.