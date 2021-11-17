"Я навіть із ними не контактую": Ярош сказав, чи входить до команди Зеленського

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Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, який нещодавно став радником головнокомандувача Збройних Сил України, не вважає себе частиною команди Зеленського. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Гордон ", Коментуючи своє призначення.

"Ні, я навіть не контактую з командою Зеленського. Я радник головнокомандувача ЗСУ, який, власне, займається обороною держави та її команди. Більшість цих людей я знаю з 2014–2015 років, це дуже близькі мені люди. Але, знову ж таки, вони не займаються політикою, вони займаються предметною військовою справою", – наголосив він.

Ярош був здивований ажіотажем після його призначення, адже воно має суто оборонний, а не політичний характер.

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"Я не дуже розумію, чому такий ажіотаж виник навколо пропозиції, яку я прийняв. Це суто військова справа", – сказав він.

Також говорячи про повернення в політику, він сказав, що зараз він не розглядає це питання.

"Я не виключаю, що настане час – і потрібно буде повернутися в політику. Але при цьому не зараз.

Що відомо про Яроша