"Я даже с ними не контактирую": Ярош сказал, входит ли в команду Зеленского

Ярош не считает себя частью команды Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший лидер "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош, который недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины, не считает себя частью команды Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон", комментируя свое назначение.

"Нет, я даже не контактирую с командой Зеленского. Я советник главнокомандующего ВСУ, который, собственно, занимается обороной государства и его команды. Большую часть этих людей я знаю с 2014–2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом", – отметил он.

Ярош был удивлен ажиотажем после его назначения, ведь оно носит сугубо оборонный, а не политический характер.

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"Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял. Это чисто военное дело", – сказал он.

Также говоря о возвращении в политику, он сказал, что в данный момент он не рассматривает этот вопрос.

"Я не исключаю, что придет время – и нужно будет вернуться в политику. Но при всем при том не сейчас.

Что известно о Яроше