"Я був п'яний": як "Квартал 95" вітав Зеленського з днем народження

Президент святкував з друзями з "Кварталу". Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відзначав день народження з колишніми колегами по "Кварталу 95". Один з коміків Олександр Пікалов розповів, що приїхав на свято вже тепленьким, а подарував главі держави рідкісний ніж.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, святкування розпочалося вже в офісі "Кварталу", але потім вже "підігрітий" вирушив на квартиру співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча (іменини у глави держави були 25 січня).

"Я був п'яний (сміється). Ми почали вітати президента з днем народження ще в офісі, тому я вже приїхав (на квартиру) такий тепленький. Я прийшов, привітав, там були інші артисти, ну якщо нас називати артистами. Вадик (один з авторів) був за барабанами, Валерчик (Жидков – один зі сценаристів "Квартал 95") взяв гітару грав, ну прикольно", – сказав Пікалов.

При цьому він не знав, що це квартира Міндіча і назвав її "якоюсь недобудованою порожньою х*рней". Актор спочатку навіть не знав, хто буде на дні народження, а подзвонили йому за дві години до вечірки.

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Що подарував Зеленському

Пікалов розповів, що зробив президенту подарунок, який повинен бути, на його думку, у будь-якого чоловіка.

"Я подарував йому ніж. Я колекціоную ножі і подарував дуже прикольний ніж. Зброя – це повз нього, але я йому сказав, що у кожного чоловіка має бути ексклюзивний ніж. Я йому подарував зі своєї колекції один з японських ножів, він не дуже дорогий, але дуже рідкісний", – додав "кварталівець".

Як ми вже писали, Пікалов також розповідав, як на Банковій допомагають "Кварталу 95" з жартами. За його словами, помічник президента України Сергій Шефір все ще частково "у справі".

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А ось акторського майбутнього Зеленського після закінчення президентства він не бачить. Пікалов оцінив шанси президента повернутися у "Квартал".