Вторгнення Росії на Донбас не буде, але є інша загроза – експерт

Українські військові готові до нової активності бойовиків. Колаж "Сьогодні"

Вторгнення Росії великими силами на Донбас з великим наступом в найближчій перспективі не передбачається, але є загроза ескалації конфлікту через місцевих бойовиків. Про це йдеться в нашій статті про ситуацію на фронті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив упевненість, що на сьогоднішній день немає небезпеки вторгнення військ РФ на Донбас. Однак він не виключає, що атаки на ЗСУ можуть посилитися з боку бойовиків т.зв. "Л/ДНР".

"Росія зараз нападати не буде, а ось сепаратисти можуть частіше відкривати вогонь. Після участі жителів ОРДЛО у виборах до Держдуми РФ на непідконтрольному Донбасі посилилася радикалізація. Надихнувшись участю в політичному житті Росії, "Л/ДНР" можуть посилити наступ. До їх стримування і готуються ЗСУ", – сказав експерт.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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Як ми вже писали, на Донбасі бойовики почали використовувати протитанкові ракети "Фагот". Військові кажуть, що поставки боєприпасів здійснює Росія.

Відзначимо, що за останній час в інформпросторі накопичилася низка тривожних новин про Донбас. І мова не лише про стрілянину, яка до кінця так і не згасла. Масова видача російських паспортів. ОРДЛО вперше за сім років втягнуті у вибори до Держдуми РФ. Читайте в нашому матеріалі, чи загрожує Україні анексія Донбасу.