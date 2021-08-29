Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"
Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Джо Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня.
Цю інформацію підтвердили у Білому домі українській службі "Голосу Америки".
Спочатку зустріч двох лідерів планувалася 30 серпня, потім її перенесли на 31 число, а 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші заходи.
Перше перенесення дати міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив тим, що це сталося "у зв'язку з розширенням програми візиту".
Чому було ухвалене рішення про чергове перенесення зустрічі, не повідомляється.
Зазначимо, раніше в Білому домі анонсували, що на зустрічі планують обговорити співпрацю у сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проєкт "Північний потік – 2".
Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.
Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.