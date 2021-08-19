"Не знав, що вона буде у Путіна": Зеленський про зустріч з Меркель і Байденом

З німецькою канцлеркою президент України буде прагматичним, а на зустрічі з Байденом чекає чесних відповідей

Зеленський готується до зустрічей з Меркель і Байденом. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський спокійно ставиться до того, що канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом до Києва спочатку заїде до Путіна до Росії, а також прокоментував його майбутні переговори з американським лідером Джо Байденом.

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Про це він розповів в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation і Funke Media.

"Я загалом дуже спокійно ставлюся, коли люди кудись літають, якщо цей результат не впливає погано, наприклад, на нашу державу. Але я не знав, що вона буде у президента Росії, я думаю, що вона, напевно, і не повинна нам говорити, що вона кудись перелітає. Тому я впевнений, що вона прилетить з якимось баченням, з якимось загальним результатом", – сказав він.

При цьому на зустрічі з німецьким канцлером він буде прагматичним і не має ілюзій, що до нього до Києва приїдуть з "якимись подарунками".

"Іноді краще мати не дуже добрий результат, але конкретний, ніж просто нічого не мати. Тому, я думаю, що у неї буде пропозиція про можливість ситуації безпеки щодо Nord Stream-2, те, що мені зрозуміло. Наприклад, якісь гарантії, які пропонуватиме Росія щодо збереження обсягу газу після 2024 року українською трубою і т.д.", – пояснив Зеленський.

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А ось в переговорах з Байденом він чекає чесних відповідей на деякі запитання, зокрема з безпеки і економіки.

"І дійсно, у нас велика програма щодо флоту. І з реновації загалом, перезавантаження загалом економіки країни. Там велика програма на 270 мільярдів доларів. Це не означає, що нам потрібні подарунки від Сполучених Штатів. Я до того, що ми готові, нам треба залучати дешеві гроші і так далі. І підтримка, підтримка", – сказав глава держави.

Але не обійде стороною і питання "Північного потоку – 2". Він визнав, що зупинити будівництво вже нереально, але можна перешкодити запуску газопроводу.

"І, до речі, одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити в безпековій частини нашої розмови з президентом Байденом на зустрічі, – саме стосуватиметься "Північного потоку – 2", тому що люди повинні розуміти: питання добудувати – це одне питання, а потім треба ще після добудови імплементувати. Він ще не побудований – поки 99%. Треба, щоб воно було ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна робитиме все... Тут поставимо три крапки, а там вже кожен зрозуміє, як захоче", – сказав Зеленський.

Зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом

Канцлерка Німеччини приїде до Києва 22 серпня (за день до цього вона побуває у Путіна в Кремлі). Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вкотре спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газопроводу.

30 серпня президент України вирушить з візитом до США, де наступного дня, 31-го, проведе переговори з Байденом: спочатку в розширеному форматі, а потім один на один. Також у Зеленського там буде багато зустрічей з політиками та бізнесменами.

Зазначимо, що саме Байден і Меркель нещодавно уклали угоду щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті в Україні, навіть незважаючи на обіцянки фінансової підтримки і гарантій продовження транзиту російського газу.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Меркель і Путін, і чого чекати Україні.

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Також ми писали про те, чого чекати від зустрічі Зеленського з канцлеркою Німеччини. На думку політологів, цього разу не варто чекати прориву у переговорах.