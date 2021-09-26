Зустріч Зеленського з Путіним малоймовірна – в Кремлі назвали причину

Путін і Зеленський ніяк не можуть домовитися. Колаж "Сьогодні"

Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним зараз малоймовірна – Кремль не влаштовує позиція Києва і заяви на адресу російського керівництва.

Про це він сказав, виступаючи на одному з телеканалів, передає Інтерфакс.

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Коментуючи висловлювання українського лідера, що зустріч з президентом РФ відбудеться, коли той буде готовий, Пєсков відповів: "(Путін) був готовий учора". Але він уточнив, що все впирається в Мінські угоди, які зайшли в глухий кут.

"Здорова логіка диктує необхідність контактів між двома президентами. Але реальність говорить про те, що ці контакти мало можливі до тих пір, поки триває така позиція Києва", – сказав він.

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Спікер Кремля також відповів, чи не зачіпають Путіна висловлювання Зеленського на його адресу (останнім часом президент України постійно дає зрозуміти, що зустріч не може відбутися через Путіна).

"Путіна це не зачіпає. Швидше це може викликати тільки жаль", – підкреслив Пєсков.

Прессекретар президента РФ звинуватив Україну в невиконанні домовленостей щодо Донбасу, хоча сама Росія не виконує навіть перших пунктів "Мінська". Більш того, він цинічно поскаржився на Київ за те, що виставляє Росію стороною конфлікту.

"Це не так все-таки. Все-таки це конфлікт внутрішньоукраїнський. І, звичайно ж, він може вирішуватися тільки, якщо українці там і там почнуть говорити один з одним", – додав Пєсков.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче включити питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляли, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу зазначали, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі.

Як повідомляли "Сьогодні", Володимир Путін раніше заявляв, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Він сподівається на відновлення відносин з Україною у недалекому майбутньому.

А ось Зеленський заявив, що відносин між Україною і Росією зовсім немає і народи стали ворогами через дії кремлівської верхівки. При цьому він зазначає, що розумних росіян не треба переконувати в тому, що є незалежна Україна – вони і так це знають і поважають нашу країну.