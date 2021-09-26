Встреча Зеленского с Путиным маловероятна – в Кремле назвали причину

Путин и Зеленский никак не могут договориться. Коллаж "Сегодня"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным сейчас маловероятна – Кремль не устраивает позиция Киева и заявления в адрес российского руководства.

Об этом он сказал, выступая на одном из телеканалов, передает Интерфакс.

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Комментируя высказывания украинского лидера, что встреча с президентом РФ состоится, когда тот будет готов, Песков ответил: "(Путин) был готов вчера". Но он уточнил, что все упирается в Минские соглашения, которые зашли в тупик.

"Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", – сказал он.

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Спикер Кремля также ответил, не задевают ли Путина высказывания Зеленского в его адрес (в последнее время президент Украины постоянно дает понять, что встреча не может состояться из-за Путина).

"Путина это не задевает. Скорее это может вызывать только сожаление", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ обвинил Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу, хотя сама Россия не выполняет даже первых пунктов "Минска". Более того, он цинично пожаловался на Киев за то, что выставляет Россию стороной конфликта.

"Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться только, если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", – добавил Песков.

Зеленский и Путин никак не могут договориться

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.

В Кремле постоянно заявляли, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечали, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи.

Как сообщали "Сегодня", Владимир Путин ранее заявлял, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Он надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.

А вот Зеленский заявил, что отношений между Украиной и Россией совсем нет и народы стали врагами из-за действий кремлевской верхушки. При этом он отмечает, что умных россиян не надо убеждать в том, что есть независимая Украина – они и так это знают и уважают нашу страну.