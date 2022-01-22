Зустріч у "нормандському форматі": Єрмак назвав дату

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26 січня відбудеться зустріч політичних радників лідерів "Нормандської четвірки"

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зазначає "Інтерфакс-Україна".

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"Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня", – заявив Єрмак.

Водночас про місце проведення зустрічі нічого не йдеться.

Що таке "Нормандська четвірка"?

"Нормандська четвірка" (або "нормандський формат") – група керівників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України та Франції) з врегулювання ситуації на сході України.

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Початок "нормандського формату" було розпочато на зустрічі голів Німеччини, Франції, Росії та України 6 червня 2014 року в Шато де Бенувіль у Нормандії (Франція).

Востаннє саміт відбувся у Єлисейському палаці у 2019 році та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Емманюель Макрон.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, не виключено, у форматі відеоконференції.

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