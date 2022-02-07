Вперше в історії: очільники МЗС трьох країн ЄС відвідали прифронтову лінію на Донбасі

Міністри були одягнені в бронежилети та шоломи. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини приїхали в прифронтову зонуна сході України та зустрілися з військовими.

Фото та відео з поїздки опублікував на своїй сторінці у Twitter посол України у Чехії Євген Перебийніс.

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На фото видно зустріч із українськими військовими. Міністри при цьому одягнені у бронежилети та шоломи.

Також Євген Перебійніс зазначив, що міністри побачили з вертольота територію вздовж лінії зіткнення.

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Заяви міністрів

Своєю чергою міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг зазначив, що суверенітет України – це не лише питання її безпеки:

"Посилання потужного сигналу центральноєвропейської солідарності з українським народом. Адже суверенітет України – це питання нашої власної безпеки".

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Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що потрібно вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, щоб "полегшити страждання місцевих жителів".

Раніше у МЗС України заявляли, що це перший в історії візит голів зовнішньополітичних відомств країн Славківського формату

"Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славківського формату має на меті продемонструвати солідарність із нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації", – йшлося у заяві.

Також Україну відвідають міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом із німецькою колегою Анналеною Бербок.

Загроза вторгнення Росії

2021 року Російська Федерація зосередила війська на кордонах України. Говорилося про те, що чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч.

12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді коли Росія відведе всі свої війська від наших кордонів і з тимчасово окупованих територій.

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