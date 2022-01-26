Вперше з 2019 року! "Нормандська четвірка" підписала план дій

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу заявив про нове комюніке після зустрічі в "нормандському форматі".
"Сьогодні перший документ, який вдалося погодити з грудня 2019 року", – сказав він.
За його словами, робота у "нормандському форматі" триває, а Україна готова до переговорів та зустрічей 24/7.
Глава Офісу також заявив, що про режим припинення вогню домовилися ще у 2020 році – і цей документ актуальний досі.
"Документ, який ми узгодили ще в 2020 році, залишається єдиним про підтримку режиму припинення вогню. Там достатньо, наскільки це можливо, прописані умови", – сказав він.
Заява Росії
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після закінчення зустрічі радників лідерів "нормандського формату" заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод.
За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.