Війська зайдуть під чужим прапором: CNN дізналися, як Росія розпочне бойові дії в Україні

У Путіна давно готовий план / Колаж "Сьогодні"

Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення в Україну. Для цього вже готова група оперативників, яка почне спецоперацію.

Про це американському телеканалу CNN повідомив офіційний представник США.

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Що відомо

Джерело телеканалу повідомило, що США мають у своєму розпорядженні дані, що група оперативників навчена веденню бойових дій у міських умовах і використанню вибухових речовин для проведення актів саботажу проти сил, підконтрольних Росії.

Дані відомості співпадають з заявою Міноборони України, що російські спецслужби готують провокації проти своїх сил у спробі підставити Україну.

Представник США заявив CNN, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну в середині січня, на початку лютого. "Російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може розпочатися між серединою січня і серединою лютого", – сказав чиновник. За словами джерела, буде приблизно так, як під час анексії Криму у 2014 році.

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Радник з національної безпеки США Джейк Салліван натякнув на певні розвіддані під час брифінгу з журналістами у четвер.

"Наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення. Ми бачили цю виставу у 2014 році. Вони знову готують цю п'єсу, і ми матимемо додаткові подробиці про підготовку приводу, з якими ми поділимося в наступні 24 години", — сказав напередодні Салліван.

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