Войска зайдут под чужим флагом: CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине

У Путина давно готов план / Коллаж "Сегодня"

Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение в Украину. Для этих целей уже готова группа оперативников, которая начнет спецоперацию.

Об этом американскому телеканалу CNN сообщил официальный представитель США.

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Что известно

Источник телеканала сообщил, что США располагают данными, что группа оперативников обучена ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против сил, подконтрольных России.

Данные сведения совпадают с заявлением Минобороны Украины, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же сил в попытке подставить Украину.

Представитель США заявил CNN, что Россия может готовиться к вторжению в Украину в середине января, начале февраля. "Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", — сказал чиновник. По словам источника, будет примерно так, как во время аннексии Крыма в 2014 году.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан намекнул на определенные разведданные во время брифинга с журналистами в четверг.

"Наша разведка получила информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот спектакль в 2014 году. Они снова готовят эту пьесу, и у нас будут дополнительные подробности о подготовке предлога (для вторжения – Ред.), с которыми мы поделимся в следующие 24 часа", — сказал накануне Салливан.

Ситуация

14 января в Украине началось с информации о том, что сайты правительственных учреждений в стране были подвергнуты кибератаке. Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что кибератака на правительственные сайты свидетельствует о том, что Россия начала репетицию вторжения в Украину.

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.