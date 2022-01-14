РФ розпочала репетицію вторгнення в Україну: експерт пояснив масштабну кібератаку

Атака на урядові сайти України була здійснена з метоюз метою знизити видимість будь-якого прогресу

Хакери атакували низку державних сайтів України / Фото: Колаж: Сьогодні

Кібератака на урядові сайти свідчить, що Росія продовжує загострювати ситуацію в Україні. Про це заявив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Укрінформ .

Чергова витівка кібертерористів, на думку експерта, свідчить про те, що Росія цілеспрямовано загострює ситуацію. Тобто атаки на Україну в тій чи іншій площині продовжуватимуться. А відсутність покарання за подібні терористичні дії та адекватна відповідь ще більше розв'язуватиме руки Кремлю.

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"І поки ми вестимемо виключно оборонну боротьбу, доти Росії буде зручно нас атакувати", – сказав Петренко.

Також він зазначив, що час атаки був обраний не випадково, оскільки Росія не отримала належних сигналів від світу, і тому вона зараз підвищує ставки, і демонструє українцями нібито неспроможність їхньої держави, нездатність захистити ні громадян, ні держустанови від зовнішнього втручання.

Петренко зазначив, що вороги будуть бити по здобутках України заради того, щоб знизити видимість будь-якого прогресу, а відповідно і довіри до влади. Це стосується не лише конкретної влади. Росію не влаштує жодна інша влада в Україні, крім тієї, яка призначатиметься у Кремлі.

За його словами, головною метою організаторів атаки є спроба вбити клин між українцями та поляками.

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"Серед мов, використаних у посланні, – польська. Не думаю, що у когось виникне сумнів, що це точно робили не поляки – воно їм не потрібне. Швидше за все, це невдала спроба перенести відповідальність, але я б розглядав це і як натяк на наступну країну, яка страждатиме від кібератак – Польща. І, не виключено, що у Польщі з'являться написи українською мовою: для того, щоб продемонструвати, звідки "зростають вуха" та загострити стосунки між українцями та поляками", – вважає експерт.

Що сталося

Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів , у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Хакерські атаки з боку РФ