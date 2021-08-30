Візит Зеленського в США. Чому перенесли зустріч з Байденом і чого чекати Україні

Зустріч Зеленського та Байдена знов перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Про це повідомив Голос Америки з посиланням на власне джерело в Білому домі.

Ніяких двозначностей

Своэю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також підтвердив дану інформацію українським журналістам. Чиновник зазначив, що в перенесенні дати зустрічі немає ніяких "двозначностей".

"Рішення про зустріч президентів 1 вересня, а не 31 серпня, абсолютно протокольне і пояснюється зокрема і тим, що останній день літа – це і останній день евакуаційних процедур з Афганістану", – сказав Подоляк.

За його словами, американській стороні "необхідне фокусування на цій темі в цей день".

"Для України безумовно зручніше провести зустріч лідерів в інформаційній обстановці наступного дня. Коли саме Україна стане ключовим ньюсмейкером американського порядку. І тут йдеться тільки про підсумкове узгодження, а не про "ініціативи перенесення" з того чи іншого боку", – підкреслив радник глави ОП.

Михайло Подоляк: ніяких двозначностей. Скріншот

Ініціатива Офісу президента

Глава інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов називає перенесення зустрічі – дипломатичною доцільністю. Політолог вважає, що ініціатива про перенесення дати переговорів була з українського боку.

"Абсолютно правильне рішення. 31 серпня – закінчення виведення іноземців з Афганістану. Закінчується 20-річна історія війни. Америка і весь світ будуть повністю сфокусовані на цю подію. Всі чекають звернення Байдена до нації. В таких умовах зустріч із Зеленським могла бути "зім'ята" й інформаційно відійшла б на другий план", – пояснює експерт.

Політолог Вадим Карасьов: перенесення зустрічі – дипломатична доцільність. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков також підтвердив "Сьогодні", що зустріч перенесли з ініціативи Офісу президента.

"Так, дійсно, Офіс запропонував перенести зустріч. Це абсолютно нормальна практика", – каже політконсультант.

Експерти впевнені, що 1 вересня є правильною датою для візиту українського президента в США.

"Історія Афганістану піде на другий план, а зустріч Зеленського і Байдена отримає першополосной пріоритет", – каже Карасьов.

З ним погоджується Биков.

"Зустріч буде більш комплексною та продуктивною", – підсумував він.

Сергій Биков: зустріч буде більш продуктивною. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

План заходів

Тим часом посол України в США Оксана Маркарова розповіла деталі поїздки Зеленського в США. Так, за її словами, український президент прибуде до Вашингтона 31 серпня. Станом на 1 вересня у нього запланована зустріч з Джо Байденом. Заходи в американській столиці вже розплановані. Зокрема:

зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств;

дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів;

відкриття Українського Дому;

відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.

Потім президент України вирушить до Каліфорнії.

Відзначимо, раніше в Білому домі анонсували, що на зустрічі планують обговорити співпрацю у сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проєкт "Північний потік – 2".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.