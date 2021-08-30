Визит Зеленского в США. Почему перенесли встречу с Байденом и чего ждать Украине

Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли. Фото: коллаж "Сегодня"

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом сообщил Голос Америки со ссылкой на собственный источник в Белом доме.

Никаких двусмысленностей

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также подтвердил данную информацию украинским журналистам. Чиновник отметил, что в переносе даты встречи нет никаких "двусмысленностей".

"Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа, абсолютно протокольное и объясняется в том числе и тем, что последний день лета – это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", – сказал Подоляк.

По его словам, американской стороне "необходима фокусировка на этой теме в этот день".

"Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки. И здесь речь идет только об итоговом согласовании, а не об "инициативах переноса" с той или иной стороны", – подчеркнул советник главы ОП.

Михаил Подоляк: никаких "двусмысленностей". Скриншот

Инициатива Офиса президента

Глава института глобальных стратегий Вадим Карасев называет перенос встречи – дипломатической целесообразностью. Политолог считает, что инициатива о переносе даты переговоров была с украинской стороны.

"Абсолютно правильное решение. 31 августа – окончание вывода иностранцев из Афганистана. Заканчивается 20-летняя история войны. Америка и весь мир будут полностью сфокусированы на этом событии. Все ждут обращения Байдена к нации. В таких условиях встреча з Зеленским могла быть скомкана и информационно ушла бы на второй план", – объясняет эксперт.

Политолог Вадим Карасев: перенос встречи – дипломатическая целесообразность. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков также подтвердил "Сегодня", что встречу перенесли по инициативе Офиса президента.

"Да, действительно, Офис предложил перенести встречу. Это абсолютно нормальная практика", – говорит политконсультант.

Эксперты уверены, что 1 сентября является правильной датой для визита украинского президента в США.

"История Афганистана уйдет на второй план, а встреча Зеленского и Байдена получит первополосной приоритет", – говорит Карасев.

С ним соглашается Быков.

"Встреча будет более комплексной и продуктивной", – подытожил он.

Сергей Быков: встреча будет более продуктивной. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

План мероприятий

Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала детали поездки Зеленского в США. Так, по ее словам, украинский президент прибудет в Вашингтон 31 августа. На 1 сентября у него запланирована встреча с Джо Байденом. Мероприятия в американской столице уже распланированы. В частности:

встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств;

две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров;

открытие Украинского Дома;

посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Затем президент Украины отправится в Калифорнию.

Отметим, ранее в Белом доме анонсировали, что на встрече планируют обсудить сотрудничество в сфере энергетической безопасности, что, очевидно, означает дискуссию о российском проекте "Северный поток – 2".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.