Вілла в Італії та офшори: НАЗК перевірила декларацію Зеленського

Зеленський володіє особняком на елітному курорті - його вже перевірили антикорупціонери. Колаж "Сьогодні"

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації президента Володимира Зеленського за 2020 рік, вивчивши спірні моменти через нерухомість в Італії та офшорний скандал. Порушень виявлено не було.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

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Маєток в Італії

Антикорупціонери перевірили віллу в місті Форте-деї-Мармі (Італія), яку Зеленський не вказав у декларації Президент пояснив, що протягом 2020 року він та члени його сім'ї не користувалися цією нерухомістю – будинок використовувався компанією San Tommaso S.R.L. (якою володіє Олена Зеленська) у господарській діяльності і здавалася в оренду..

Але, згідно із законом, у декларації можна не вказувати, якщо головним призначенням такого об'єкта є використання у господарській діяльності. НАЗК дійшло висновку, що зазначені активи та майно компанії San Tommaso S.R.L. не були у користування сім'ї Зеленського.

Офшори на Віргінських островах

НАЗК перевірила інформацію у ЗМІ, що нібито серцем "офшорного бізнесу" Зеленського є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Британських Віргінських островах і чому її теж не було у декларації.

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Антикорупціонери зазначають, що компанія Film heritage inc (кінцевий бенефіціар Олена Зеленська) володіла Maltex Multicapital Corp. Але Володимир Зеленський надав документи, що протягом 2019-20 років не отримував жодних виплат. Більше того, він надав документи, що з березня 2019 року позбувся своєї частки 25%. Таким чином компанія Film heritage inc більше не отримує будь-якого доходу від Maltex Multicapital Corp і не має на неї впливу.

Які висновки?

Ознак порушень, передбачених ч.4 ст.172-6 Кодексу про адміністративні порушення та ст. 366-2 Кримінального кодексу не виявлено.

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим із наявних джерел.

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Конфлікту інтересів не встановлено.

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

Ознаки необґрунтованості доходів не встановлено.

Відзначимо, що навіть на посаді президента Зеленський продовжує отримувати чималий дохід за свою минулу діяльність. Минулого року він разом з дружиною заробив загалом більш ніж 20 млн грн, причому зарплата склала всього 336 тис. грн за рік. А нещодавно його друг з "Кварталу 95" Олександр Пікалов прокоментував ситуацію з офшорами Зеленського.