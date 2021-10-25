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Пікалов про офшори Зеленського: "у нас завжди було достатньо грошей"

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 жовтня, 17:10
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Олександр Пікалов не знав про офшори так був зайнятий зовсім в іншій сфері
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Один з керівників "Кварталу-95" Олександр Пікалов запевнив, що не був у курсі офшорних фірм президента Володимира Зеленського . Про це він розповів в інтерв'ю " українській правді ".

"Запитай у мене, звідки я дізнався про офшори? Так з розслідування журналістів. Дивись, ми – люди творчі. Весь цей час я займався тим, що мені подобалося. Концертів у нас було достатньо, гроші були. Що мені було треба знати – я знав ".

Також він зазначив, що про офшори він не знав "зовсім" і навіть зараз не знає, "правда це чи ні, і що це таке".

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Говорячи про те, за що могли бути перераховані 40 мільйонів доларів, які фігурували у фільмі-розслідуванні, Пікалов запевнив, що поняття не має, так як він артист.

"Я займаюся своєю улюбленою справою, я – артист, художній керівник", – підкреслив він.

У свою чергу раніше президент Володимир Зеленський визнав наявність офшорів , Але заявив, що ніяких грошей він і його команда не відмивали. Він нагадав, що до політики працював на телебаченні і знімав кіно, але "за часів Януковича всім доводилося структурувати свій бізнес", особливо пов'язаний з телебаченням і ЗМІ.

Що думають українці про офшори Зеленського

Згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15-18 жовтня 56,9% українців вірять, що президент України Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном. Про міжнародному розслідуванні Pandora Papers з стосовно офшорів знають 61,7% українців, при цьому 13,8% стверджують, що досить добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що тільки чули, але не знають подробиць.

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Суть скандалу

  • На початку жовтня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував "досьє Пандори" з даними про офшорні рахунки світових політиків і лідерів держав.
  • Здебільшого це проекту Pandora Papers став і фільм журналістів Слідство.Інфо "Офшор 95", в якому говориться, що офшорна мережу, пов'язана із Зеленським, могла отримувати мільйони від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського через кіпрську філію ПриватБанку, і саме через цю філію, за версією правоохоронців, олігарх нібито відмивав гроші з банку.
  • У свою чергу генпрокурор Ірина Венедиктова заявляла , Що інформація з фільму давно знаходиться в розпорядженні НАБУ і "вивчається під мікроскопом".

В Україна зібралися переглянути список офшорів . До кінця 2022 роки оновлять перелік таких зон з урахуванням правових норм ЄС і даних Глобального форуму з прозорості.

В минулому році Кабмін зарахував Панаму до офшорів . Причиною стала публікація ще в 2016 році так званих панамських документів, які свідчили про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в тому числі і українськими. Нещодавно Україна внесла острів в Карибському морі в список офшорних зон .

Для чого оновлюють перелік офшорів

  • Перелік офшорних зон оновлюється для підвищення ефективності державного фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
  • Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила перелік "юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів прозорості оподаткування". До нього відносяться Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.

Кроєм того, у Верховній Раді зареєстровано шість законопроектів – президентський і альтернативні – про податкову амністію, яка повинна покласти край грошей під матрацом .

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Раніше сайт "Сегодня" розповідав, чи потрібно декларувати квартири і машини . Також повідомляли, кому доведеться розкрити доходи і здатися податкової .

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