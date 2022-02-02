Відео з реєстратора у справі Трухіна вже знищено – Москаль

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Ексглава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі ток-шоу №1 Василя Голованова заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни, але їх, найімовірніше не знайдуть.

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Зеленський був у курсі

На думку політика, керівництво МВС та держави бачило ролик раніше, і всі у владі про це знали.

"Як таке могло бути, що журналіст за пів року все сам розкопав, а ГПУ, МВС та ДБР із величезним апаратом нічого не могли зробити? Я думаю, що відео возили і Зеленському показувати, але, мабуть, надійшла команда спустити все "на гальмах". ДБР за півроку не може визначити, хто був за кермом. Силові структури почали перекладати одна на одну відповідальність, але як вони прийняли кримінальне провадження? Вони мали вилучити відразу всі записи, які вели патрульні", – сказав Москаль.

Докази не знайдуть

За словами Москаля, відео інциденту навряд чи знайдеться і доведеться користуватись тією інформацією, яку надав журналіст "Української правди".

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"Я впевнений на 99%, що зрештою цих плівок не знайдуть і доведеться залучати ті записи, які є у розпорядженні Української правди", – розповів ексглава Закарпатської облдержадміністрації.

Крім того, під час ДТП на місці був не один поліцейський, було кілька камер, і відповідно, має бути кілька відео з різних ракурсів з різним наповненням, але ці відео, швидше за все, були видалені або заховані.

Ситуація з відео

Москаль також розповів про те, що після роботи поліцейські здають до аналітичного центру відео з нагрудних камер, і їх, звичайно ж, переглядають.

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"Ті нагрудні камери, де поліцейські ведуть запис, після закінчення зміни вони здають, і в патрульній поліції є аналітична служба, яка переглядає відео. Для чого потрібні камери: щоб не хамили поліцейські, поводилися культурно, ввічливо, не брали гроші, щоб кваліфіковано розбиралися в усіх ситуація, коли вони приїжджають на виклик... Явно вони переглядали всі камери, вони ж доповідали своєму керівництву, керівництво ж доповідало міністру МВС Денису Монастирському... До того ж, Трухін казав, що він "зателефонує Денису", поліцейський запитав "якому Денису?", на що він сказав – Монастирському. Очевидно ж були дзвінки. Чому тоді чотири правоохоронні органи у двох соснах заблукали?" – сказав він.

Тест ДНК прояснив би ситуацію

Говорячи про те, як встановити, хто був за кермом, Москаль зазначив, що поліція для цього має тест ДНК, але ним ніхто не скористався після ДТП.

"Для цього у поліції їсть усі ресурси. Чия остання ДНК була на кермі автомобіля, дасть відповідь на це питання, проте ДНК ні в кого не брали. Ні у водія не брали, ні у Трухіна. Всі чекали, що все забудеться, люди забудуть", – резюмував Москаль.

ДТП із Трухіним

1 лютого ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, де фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

Після цього, Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії.

Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.

Своєю чергою у ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.