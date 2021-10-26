Верховний Суд відповів на зауваження Данілова смішною картинкою

Верховний Суд виклав мем про РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"
Верховний Суд звинуватив Раду національної безпеки та оборони у порушенні суддівської незалежності у формі мема.
Його опублікували на сторінці суду у Facebook.
"- Хто ми? – РНБО. – Чого ми хочемо? – Незалежний суд. – Що ми робимо? – Порушуємо суддівську незалежність", – йдеться у ньому.
У коментарі до публікації Верховний Суд додав, що будь-який орган влади чи чиновник, який "публічно та безпідставно критикує судову владу", свідомо підриває основи державності, порушує принцип поділу влади та підриває зусилля тисячі суддів щодо відновлення порушених прав людини.
У пресцентрі суду сказали LIGA.net, що це була відповідь секретареві РНБО Олексію Данілову, який назвав судову владу "корпорацією" в інтерв'ю.
Що відомо
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "судова корпорація зі своїми правилами та взаємовідносинами є не менш небезпечною для України, ніж олігархи". Він казав, що судді можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити чи уповільнити будь-яке питання.
Також секретар РНБО стверджував, що в Україні абсолютно відсутній аналіз ухвалення судових рішень – і в одному рішенні можуть бути дзеркально протилежні інтерпретації.
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