Верховный суд ответил на замечания Данилова смешной картинкой

Верховный суд выложил мем об СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховный суд обвинил Совет национальной безопасности и обороны в нарушении судейской независимости в форме мема.
Его опубликовали на странице суда в Facebook.
"- Кто мы? – СНБО. – Чего мы хотим? – Независимый суд. – Что мы делаем? – Нарушаем судейскую независимость", – говорится в нем.
В комментарии к посту Верховный суд добавил, что любой орган власти или чиновник, который "публично и безосновательно критикует судебную власть", сознательно подрывает основы государственности, нарушает принцип разделения власти и подрывает усилия тысячи судей по восстановлению нарушенных прав человека.
В пресс-центре суда сказали LIGA.net, что это был ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, который назвал судебную власть "корпорацией" в интервью.
Что известно
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи". Он говорил, что судьи могут отложить, перенести, поднять, ускорить или замедлить любой вопрос.
Также секретарь СНБО утверждал, что в Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений – и в одном решении могут быть зеркально противоположные интерпретации.
Читайте другие новости "Сегодня":