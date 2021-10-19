Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Верховна Рада обирає віцеспікера та скасовує "закон про олігархів" – онлайн-трансляція

Світлана Москаленко
19 жовтня, 09:53
Почався черговий пленарний тиждень в українському парламенті

Депутати "Слуги народу" в залі Верховної Ради

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада України збирається на чергове пленарне засідання. Серед найважливіших питань – обрання віцеспікера.

Які питання, серед інших, розгляне парламент:

  • Обрання першого заступника голови Верховної Ради України (продовження розгляду).
  • Проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 23.09.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту "закону про олігархів".
  • Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (друге читання).
  • Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання).
  • Проєкт закону про внесення змін до закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (перше читання).

Перестановки в Раді

  • 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив із полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, з чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям 2019 року, а також про принципи демократії, які більше не працюють в парламенті.
  • Головним кандидатом на заміну спочатку називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
  • Також очікується, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – посада, яку обіймав Стефанчук.

Реклама