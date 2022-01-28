Угорщина не пускає Україну до НАТО. Київ чітко відповів на звинувачення Сіярто

Олег Ніколенко (ліворуч) та Петер Сіярто (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
У Міністерстві закордонних справ спростували заяву голови МЗС Угорщини Петера Сіярто про те, що в Україні порушують права етнічних угорців.
Про це речник Олег Ніколенко заявив у коментарі "Сьогодні".
"Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин. Це – надумані та політизовані судження", – сказав він.
За словами речника, навпаки, у нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот.
"Жодних загроз для їхніх національних меншин не існує. Ми високо цінуємо етнічну та національну різноманітність українського суспільства" , – зазначив він.
Ніколенко також зазначив, що останніми роками Україна максимально відкрита до діалогу у питанні можливостей для національних спільнот, зокрема угорської, та співпрацює з Угорщиною на різних рівнях.
Він нагадав, що з української ініціативи у лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна та результативна співпраця.
"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Тільки разом ми можемо зміцнити безпеку у регіоні Центральної Європи", – наголосив Ніколенко.
Що відомо?
- Днями Петер Сіярто заявив, що Угорщина погодиться на вступ України до НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – розв'язання проблеми із правами національних меншин. За його словами, влада Угорщини незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.
- Відносини України та Угорщини протягом останніх років є напруженими. Угорщина з вересня 2017 року ветує рішення в НАТО щодо поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.
- Це відбувається на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону "Про освіту", що передбачає, серед іншого, широке впровадження української державної мови, включаючи у навчальних закладах національних меншин.
- Будапешт вважає, що він обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, які мешкають на Закарпатті. У січні 2021 року Петер Сіярто вже вдруге вимагав присутності на Закарпатті постійних спостерігачів ОБСЄ, щоб стежити за дотриманням прав угорської меншини Він пояснив це порушенням прав та фізичними загрозами, яких нібито зазнають закарпатські угорці.