Венгрия не пускает Украину в НАТО. Киев четко ответил на обвинения Сийярто

Олег Николенко (слева) и Петер Сийярто (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел опровергли заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что в Украине нарушают права этнических венгров.

Об этом спикер Олег Николенко заявил в комментарии "Сегодня".

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"Категорически отвергаем утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это – надуманные и политизированные суждения", – сказал он.

По словам спикера, напротив, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ.

"Никаких угроз для их национальных меньшинств не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", – отметил он.

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Николенко также отметил, что в последние годы Украина максимально открыта к диалогу в вопросе возможностей для национальных сообществ, в частности венгерского, и сотрудничает с Венгрией на разных уровнях.

Он напомнил, что по украинской инициативе в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

"В настоящее время нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы", – подчеркнул Николенко.

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